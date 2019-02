"Astrazioni terrestri", la Cattedrale Immaginata si arricchisce di due interventi

Sabato 16 Marzo alle ore 18, l'Associazione Culturale Rosso Tiepido è lieta di presentare presso l'Hangar Rosso Tiepido, 'astrazioni terrestri', un intervento pittorico di Isabella Nazzarri (1987, Livorno) e Giulio Zanet (1984, Torino) che segna l'evoluzione del progetto.

La Cattedrale Immaginata promosso dall'Associazione a partire dal Gennaio 2018. Un capannone industriale trasformato in una 'chiesa contemporanea' grazie ai murales di dieci street artist italiani. Un inedito progetto che si pone l'intento di proporre un'istantanea dell'astrattismo urbano contemporaneo, focalizzando l'attenzione su una corrente sempre più apprezzata a livello mondiale. Intervenire sul pavimento della 'cattedrale' è ciò a cui sono chiamati Isabella Nazzarri e Giulio Zanet. Un'operazione che nasce dal basso, la realizzazione di un tracciato percorribile di forme e colori che fluttuano all'interno di due spazi: un rettangolo, posizionato all'ingresso per Giulio e un cerchio al centro della 'navata', per Isabella. Un percorso di forme e colori all'interno del quale l'osservatore è chiamato a guardare e a muovere le strutture e le tinte presenti attraverso gli occhi dell'immaginazione nel tentativo di edificare la propria cattedrale immaginata. Le pennellate di colore prive apparentemente di qualsiasi riferimento figurativo sono l'espressione della "potenza in sé" generativa che lo spazio all'interno al quale si muovono possiede. Quell'energia tipica dell'immaginazione che non significa inventare, vivere di illusioni o false speranze ma coincide con quel processo di trasposizione in forma del riflesso di qualcosa di più grande che sentiamo e viviamo a livello (con)creativo. Un piano che riflette come uno specchio ciò che sta sopra e che verrà ma che si formerà e sarà solo nella misura in cui si guarderà la terra immaginando.