Diretta dal santuario di Fiorano per l'Atto di Affidamento a Maria con mons. Castellucci

Mercoledì 13 maggio alle 20.30 l'arcivescovo di Modena-Nonatola Erio Castellucci presiederà la Santa Messa nella basilica della Beata Vergine del Castello di Fiorano, santuario diocesano, con l’Atto di Affidamento a Maria nel giorno in cui si celebra la Beata Vergine Maria di Fatima.

La celebrazione sarà trasmessa in diretta su TvQui (canale 19 del digitale terrestre, streaming su www.tvqui.it) e non prevede la partecipazione di fedeli, in osservanza alle misure anti-contagio.

Si ricorda che fino a sabato, ogni giorno alle 18.30, TvQui trasmette in diretta anche il Santo Rosario recitato nella chiesa della Beata Vergine Mediatrice, parrocchia della Madonnina.