“Atto poetico”, la mostra fotografica di Montserrat Diaz al Photoclub Eyes

Lunedì 13 Maggio alle 21:30 presso Galleria FIAF del circolo fotografico Photoclub Eyes BFI di San Felice sul Panaro verrà inaugurerà la mostra dal titolo “Atto poetico” della fotografa Montserrat Diaz. Di origini spagnole ma trapiantata a Milano, l’artista si è laureata in Lingue e Letterature Straniere ma è l’arte la sua vera passione: inizialmente ha utilizzato la pittura per poi passare, nel 2014, alla fotografia come mezzo principale per esprimere sé stessa.

Il suo stile personale la porta a rappresentare la realtà in maniera onirica e surreale, facendo vivere ai suoi soggetti delle situazioni irrazionali in maniera totalmente normale.

Guido Foscolo, storico dell’arte, scrive di lei:”...Montserrat non si limita ad osservare e riprendere, ma elabora un pensiero, una scena, un soggetto nello spazio, definendo con personalità universi intimi e scenari universali. Dal ritratto al paesaggio, dagli interni silenti agli indefiniti e liberi orizzonti, al di là del soggetto rappresentato la protagonista resta l’autrice, così presente, identificabile, unica come una firma, come la sua percezione del mondo e della vita”.

Le sue “immagini”, come lei stessa le chiama per sottolineare il fatto che siano spesso frutto di fotomontaggi, richiamano quel mondo onirico che da sempre l’attira, e imitano il meccanismo messo in atto durante il sogno, tramite il quale si vengono a creare nuovi mondi in assoluta libertà.

“Atto poetico” è una raccolta di immagini che mette in risalto il suo concetto di fotografia, la sua spiccata capacità di fondere sogno e realtà in un’esplosione di sensazioni, ricordi e quel pizzico di inquietudine che ci accompagna spesso quando ci svegliamo dopo aver fatto un sogno conturbante.

All’inaugurazione, aperta a tutti, parteciperà anche l’autrice per descrivere il suo progetto e rispondere alle domande del pubblico; la mostra rimarrà esposta fino al 10 Giugno e visitabile ogni Lunedì e Giovedì dalle 21 alle 24.