Natale, appuntamento al Teatro Tempio per i "gustosi" auguri di Piacere Modena

Piacere Modena, il progetto di valorizzazione del territorio, della tradizione, della storia e dei prodotti tipici di Modena, eccellenze DOP e IGP dà appuntamento ai modenesi per gli auguri, tra buffet e spettacolo (tutto gratuito) mercoledì 18 dicembre alle ore 21.00 al Teatro Tempio di viale Caduti in Guerra, proprio a fianco del complesso della chiesa Monumentale che si affaccia su piazzale Natale Bruni.

Sarà una serata di informazione, cultura, promozione e spettacolo, organizzata da Piacere Modena con patrocinio del Comune, contributo di Coop Alleanza 3.0, e grazie alla associazione Teatro Tempio che ha messo a disposizione i suoi spazi. Dopo l'apertura con i saluti e gli auguri di Piacere Modena, insieme con Ludovica Carla Ferrari, assessora alle Attività economiche, e con un rappresentante di zona di Coop Alleanza 3.0, che ha contribuito alla serata con i prodotti di Modena della linea Fior Fiore, verrà messo in scena lo spettacolo di teatro/canzone intitolato “Stelle. Musiche, Dialoghi e Storie di Stelle”,un progetto musical teatrale con proiezioni di immagini e filmati emozionali su grande schermo.

Protagonisti sul palco i “Sould Out (the soul sound is sold out)” con Enrico Menabue a basso e monologhi, Samuele Balugani alle chitarre, Francesca Russo e Fabio Balbi alle voci, Veronica Medina al violino e Milena Ferrari alle narrazioni.

La serata termina con gli "auguri gustosi" di Piacere Modena, con i prodotti dei consorzi di tutela di Modena e di Fior Fiore Coop.

Ingresso e buffet finale sono liberi e gratuiti fino a esaurimento dei posti disponibili.