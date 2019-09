Il Manifesto della Razionalità Sensibile arriva a Modena, antropocentrismo e AI al centro del dibattito

Energy Way, azienda di Data Science ed Intelligenza Artificiale, che offre modelli matematici innovativi al servizio dell'efficienza e della sostenibilità delle imprese, presenterà domani, venerdì 13 settembre alle ore 16.30 presso il Chiostro del Convento di via Sant’Orsola, a Modena, il Manifesto della Razionalità Sensibile durante l’evento Contemporary Harmonia Mundi.

Il Manifesto della Razionalità Sensibile, ideato da Energy Way e sviluppato in 8 punti, si propone di riaffermare la centralità dell’uomo, anche grazie alla potenzialità della matematica, come strumento di generazione di nuove visioni e di nuove opportunità rispetto alla crescente percezione della preminenza tecnologica. Grazie ad una nuova concezione umanistica dell’Intelligenza Artificiale, il Manifesto pone al centro lo sviluppo dell’AI e la trasformazione digitale come chiave per l'attuazione di strategie aziendali sostenibili.

A seguito della presentazione del Manifesto, la modenese Sabina Leonelli, Professoressa di Filosofia e Storia della Scienza all'Università di Exeter e primaria esperta di etica dei dati a livello internazionale, terrà una Lectio Magistralis fornendo spunti interessanti per il dibattito. La tavola rotonda si focalizzerà sul valore strategico della sostenibilità per le aziende, nell’era dell’intelligenza artificiale e dei big data. Al dibattito, moderato da Pier Luigi Celli, manager e saggista, parteciperanno Marco Alverà, Amministratore delegato di SNAM, Stefano Venier, Amministratore delegato di Hera, Francesco Caio, Presidente del CdA di SAIPEM e David Bevilacqua, Co-fondatore di Yoroi.

L’evento, patrocinato dalla Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO e dalla Commissione Europea, si concluderà con la sottoscrizione del Manifesto della Razionalità Sensibile da parte dei partecipanti al dibattito.