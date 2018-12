I BabbinBici tornano a pedalare nella Bassa per solidarietà

Bicicletta come sinonimo di solidarietà e di impegno sociale: è questo il tema dominante di BABBINBICI, la pedalata goliardica, a tema natalizio, organizzata da Fuori Bordo, Bikers per l’Emilia, e Alessi Bici. Domenica 23 dicembre ritorna BABBINBICI: la pedalata non competitiva a tema natalizio, che è arrivata alla seconda edizione.

Ritrovo ore 8.30 presso Alessi Bici (via Lavacchi, San Felice sul Panaro, Modena) per le iscrizioni e colazione tutti insieme, partenza ore 9.00. Il giro, che conterà circa 30 km, farà tappa nei comuni di Medolla, San Giacomo Roncole e Mirandola, dove il gruppo di ciclisti incontrerà i bambini per un augurio per il prossimo Natale e per la distribuzione di alcuni piccoli giocattoli.

La prima tappa sarà alle 09.50 davanti alla Chiesa di Medolla, all’uscita della funzione domenicale, successivamente i ciclisti si trasferiranno a San Giacomo Roncole, dove arriveranno alle 10.45 sempre davanti alla Chiesa , mentre l’ultima tappa del colorato serpentone di Babbi Natale, folletti e renne in bicicletta sarà a Mirandola davanti a Benvenuti Sport (viale Gramsci 241). Rientro previsto ore 12.45 da Alessi Bici e, per chi vuole, alle ore 13.00 pranzo solidale con menù tipico emiliano (maccheroni al ragù, zampone e cotechino con purè) offerta e ricavato in beneficenza (per il pranzo si richiede gentilmente la prenotazione). Al termine del pranzo lotteria e premiazioni. Il ricavato della giornata verrà devoluto in beneficenza.

Pedalata non competitiva adatta a tutti. E’ gradito un costume a tema natalizio: Babbi Natale, folletti, renne, pastori, pecorelle, Re Magi, angioletti. Saranno premiati il costume più originale uomo e donna, il gruppo più numeroso, e il partecipante proveniente da più lontano.

Invitiamo tutti i bambini e le famiglie interessate ad incontrare i Babbi in bicicletta a radunarsi presso i punti di passaggio del giro negli orari indicati.

BABBINBICI è un evento realizzato da Bikers per l'Emilia, Fuori Bordo Staff e Alessi Bici. Per info e prenotazioni bikersperlemilia@gmail.com oppure info@alessibici.com , tel Matteo 339/6416156, Roberta 329/6928379.