Al Teatro Ariston lo spettacolo del gruppo (B)abele “Crisalidi”

Dopo numerose e seguitissime tappe, venerdì 13 aprile alle ore 20.45, avrà luogo l’ultimo appuntamento della rassegna La bellezza della Fragilità, organizzata dall’associazione di Castelnuovo Rangone MAGMA. Sul palco del Teatro Ariston, sito in via Roma 6/B, si esibirà in un bellissimo spettacolo la compagnia teatrale della parrocchia cittadina, il gruppo (B)ABELE, intitolato Crisalidi.

Si tratta di una esibizione ispirata alla metafora che la crisalide, appunto, porta con sé: delicato involucro di seta che custodisce la larva in procinto di divenire farfalla. Anche per quest’ultimo evento, la partecipazione è completamente gratuita.

«Questo spettacolo – spiegano i ragazzi della compagnia amatoriale – serve a interrogare noi stessi e il pubblico su cosa sia l’accettazione di noi stessi e dell’altro, sulle modalità di incontro con ciò che appare estraneo, sull’esperienza dei nostri limiti. Le crisalidi infatti sono certo involucri molto fragili, ma che custodiscono le meravigliose creature quali le farfalle sono. Niente di più adatto per incarnare appunto la bellezza contenuta nella fragilità».