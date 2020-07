Relax e benessere, a Modena un Bagno di Gong sotto le stelle

L'Associazione Energia e Benessere organizza un Bagno di Gong estivo, all'aperto, sotto le stelle il cui ricavato andrà devoluto a sostegno del progetto di crowdfunding di Manuela Monari per la pubblicazione di due corposi volumi di Poesie: "Dall'Altrove e Disvelamento". Tutti i partecipanti avranno diritto ad una copia di uno dei volumi non appena sarà disponibile. Le poesie di Manuela sono uno spaccato in versi della vita, tracce delle sue meraviglie e delle sue contraddizioni, della ricerca di sè, e dei significati sacri e celati dell'esistenza e della natura. Il progetto è attivo sul sito Produzioni Dal Basso.



Il Bagno di Gong è un magico viaggio nelle vibrazioni, un ritmo e un sogno narrativo, fatto di suoni armonici a cui abbandonarsi per un intimo incontro con se stessi, per un benefico rilassamento globale, la sinergia dei sensi. Un dono fatto a corpo e anima, perchè il Gong ha il potere di permeare tutto, come un intenso massaggio sonoro, portando messaggi e consapevolezze che emergono da lontano. Basta sdraiarsi comodamente sul tappetino, chiudere gli occhi, lasciarsi andare all'ascolto, immergersi nel bagno sonoro, con dolcezza, e gioire del rilassamento generale di corpo, pensieri ed emozioni.

Per informazioni e prenotazioni contattare Manuela 3474155690.