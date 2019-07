Ballando Sotto le Stelle in Piazza Roma. Tre serate tra caraibici, latini e tango

Per la prima volta a Modena il nuovo format che in 3 giorni portera’ in Piazza Roma le scuole e appassionati di ballo. Martedi’ 16 luglio si inizia con “J Latinos” e “Dance for Life”, sotto la direzione di Rizza Corrado e Med Kraiem che vi invitano ai piu' bei balli di Balli caraibici, ma anche danze artistiche e latinoamericane, in collaborazione con Habana Cafe'. Mercoledi’ 17 luglio tocca al giovane Federico Taglioni che ci presentera' i migliori balli Latini con la collaborazione delle scuole “La Capriola” e “Theatre Dance Company”. Infine Giovedi’ 18 luglio col” Tango sotto le stelle” tocchera’ a Milvia accogliere nel magico mondo del Tango tutti gli appassionati con le scuole "T'Amo Tango", "La Mala Yunta" e "Circolo Gardel" per una serata indimenticabile.

L’evento, organizzato dall’Osteria Rossi, Pasticceria Remondini, Gelateria Remondini e la Lambruscheria di Modena, con la collaborazione di ModenAmoreMio e il patrocinio del Comune di Modena, nasce dall’idea di aprire a tutta la cittadinanza e ai turisti la possibilita’ di ballare sotto le stelle di piazza Roma o semplicemente assistere alle esibizioni dei piu’ bravi maestri, potendo contemporaneamente assaporare i menu creati ad hoc dai locali aderenti e brindare con i vini scelti per l’occasione.

Tutte le serate sono ad ingresso gratuito e iniziano quando fa buio, quindi poco dopo le 20, ed e’ possibile prenotare i tavoli in piazza Roma telefonando al 059.8301952