"Balsamico in sintesi", l'arte contemporanea racconta l'aceto balsamico della tradizione secolare

Il 5 ottobre 2019, in occasione di Mast Cot, la Rocca Rangoni di Spilamberto apre le porte all'arte contemporanea. Prende vita infatti la mostra "Balsamico in Sintesi", mostra personale dell'artista Marco Luppi in cui, ancora una volta egli interpreta l'ambiente in modo personale,

senza trascendere dal vero senso estetico che il Balsamico della Tradizione secolare vuole e deve conservare;

una botte legnosa, lacrime dense e profumate di aceto sembrano uscire dalle tele, portando il visitatore così vicino alla materia quasi da poterla toccare. Traspare solo occasionalmente dalle opere esposte la ricerca accurata che compiuta presso alcune acetaie del territorio modenese, alla scoperta materica degli elementi che il balsamico crea, per sua natura, attraverso le ancestrali trasformazioni, i lenti processi che il tempo ordina e decide, insieme alle mani dell’uomo, trovandone una sintesi.

Così è anche per le mani di Marco Luppi, come uomo e come artista, interprete e dipintore di un elemento vivo, l’aceto Balsamico tradizionale, e capace di rendere reali le emozioni, gli aromi, la densità e l’armonia che questo straordinario prodotto del nostro territorio evoca, da secoli, nell’animo umano.

Nell'occasione di Mast Còt - L'Aceto Balsamico Tradizionale di Modena inaugura questa personale negli ambienti dell'EX Formaggiaia di Rocca Rangoni, grazie al patrocinio di Comune di Spilamberto Consorteria dell'Aceto Balsamico Tradizionale - Spilamberto MO Museo dell'Aceto Balsamico Tradizionale di Modena



Ingresso gratuito. La mostra sarà visitabile il 5 e 6 ottobre e nei week end del 12-13 e 19-20 ottobre il sabato dalle 10 alle 13 e la domenica dalla 1 6 alle 18. Info 3386333748