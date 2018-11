Banchetto Lipu a Modena. Natale per la Natura 2018

Sabato 1 e domenica 2 dicembre i volontari della Lipu-BirdLife Italia saranno in piazza per “Un Natale per la Natura”, la campagna che sostiene i progetti dell’Associazione a favore dei luoghi naturali più importanti e preziosi in Italia. A Modena sarà allestito un banchetto in via Canaletto 88 che sarà attivo per tutta la giornata di SABATO 1 DICEMBRE, dalle ore 9,00 alle ore 19,00.

I volontari offriranno, in cambio di una donazione, prodotti biologici come le lenticchie e la pasta biologica, prodotte dalla cooperativa La Terra e il Cielo, e il vino biologico Supèrbio da 750 cc a scelta tra “Nero d’Avola/Syrach”, “ Prosecco Doc frizzante oppure di Grillo/Pinot Grigio”. . Ai banchetti i prodotti saranno disponibili in 3 tipologie di confezioni: la scatola blu gufo (lenticchie piccole di montagna con strozzapreti di farro integrale e una bottiglia di Grillo Pinot grigio); la scatola gialla cinciallegra (pasta di semola di grano duro e bottiglia di Prosecco doc), la scatola verde pettirosso (lenticchie piccole di montagna, pasta di semola di grano duro e bottiglia di Nero D’Avola Sir

Con “Un Natale per la Natura” quest’anno la Lipu intende sostenere tre progetti: recupero degli animali in difficoltà nei Centri di recupero, le attività delle oasi e delle riserve gestite dalla Lipu e iniziative di Educazione ambientale. Per informazioni sulla campagna “Un Natale per la Natura” e sulle piazze del 1 e del 2 dicembre si può telefonare al numero 0521.273043, scrivere all’indirizzo e-mail info@lipu.it o visitare il sito www.lipu.it. Per avere informazioni sul banchetto organizzato dalla Sezione di Modena si può scrivere all’indirizzo modena@lipu.it o visitare la pagina face book https://www.facebook.com/lipu-modena-1807148866228519/ e il sito http://www.lipu.it/