A Castelvetro la prima edizione di "La banda d'estate - note al chiaro di luna"

Sabato 6 luglio, alle ore 21, in piazza Roma a Castelvetro è in programma la prima edizione dell’evento musicale “La Banda d’estate, note al chiaro di luna” con il Corpo bandistico di Castelvetro. Un concerto che nasce insieme ai membri del Corpo bandistico per esibirsi nel cuore del proprio territorio e offrire un momento di aggregazione, in sinergia con le altre associazioni e l’Amministrazione comunale.

Sabato sera, infatti, insieme al concerto della Banda, in centro storico ci sarà l’apertura straordinaria della mostra di abiti in stile rinascimentale “Fili d’oro a Palazzo” a cura dell’associazione “Dama Vivente, il 500 a Castelvetro” e si svolgerà la “Carsinteda”, tradizionale iniziativa proposta dal Gruppo Alpini sezione di Castelvetro, che quest’anno si è scelto di far coincidere con il concerto.

Il concerto avrà un repertorio che spazierà fra diversi stili e momenti: la banda proporrà i brani musicali più impegnativi e coinvolgenti del proprio repertorio, spaziando dalle melodie classiche alla musica pop, dalla musica originale per banda alle celebri colonne sonore.

L’appuntamento, quindi, è per tutti gli amanti della musica sabato 6 luglio alle 21.00 sulla scacchiera di Piazza Roma.

Ingresso libero

Info: Ufficio Cultura del Comune tel. 059 758818.

