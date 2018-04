Le "Bande in Festa" sfilano e riempiono le piazze del centro storico

Modenamoremio e l’Unione delle Società Centenarie Modenesi organizzano per il terzo anno consecutivo "Bande in Festa". Un vero e proprio corteo musicale partirà alle ore 16.00 da Piazza Roma e percorrerà via Farini per poi dirigersi in via Emilia centro. Da qui i quasi 200 musicisti raggiungeranno la propria piazza per iniziare un concerto della durata di un’ora circa. La Banda “Ferri” di Modena raggiungerà Piazza Matteotti, la Banda di Spilamberto si posizionerà in Piazza Mazzini, il Corpo Bandistico “Parmiggiani” di Solignano arriverà in Piazza San Francesco e infine il Corpo Bandistico di Castelvetro si esibirà in Piazza Pomposa.

Per concludere in grande stile questo pomeriggio di festa, dalle ore 18.30 tutte le bande si riuniranno in Piazza Roma per un suggestivo concerto finale.

L’evento è patrocinato dal Comune di Modena e ha il sostegno di BPER Banca. In caso di maltempo la manifestazione verrà posticipata a domenica 6 maggio.