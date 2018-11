"Bar sport", lo spettacolo di Andrea Ferrari al Teatro Cittadella

È in corso la prevendita per lo spettacolo comico “Bar Sport” tratto dall’omonima opera di Stefano Benni, in scena al teatro Cittadella di Modena, sabato 10 novembre alle ore 21. Interprete è l’attore Andrea Ferrari che ne ha estratto un recital musicale dai toni esilaranti. Era il 1976 quando, pubblicato e uscito nelle librerie, riscosse da subito un notevole successo, divenendo un classico della narrativa umoristica italiana. Ne seguirono un’edizione nel 1987 intitolata “Il Bar sotto il mare”, e una nel 1997 con “Bar Sport Duemila”.

Uno spaccato di vita irresistibile, un quadro che illustra la realtà dei Bar dove si assapora il gusto e l’atmosfera di un mondo che si è perduto e che, raramente, in qualche luogo remoto, ancora sopravvive: sebbene siano passati più di quarant'anni, molte situazioni narrate mantengono ancora una sorprendente attualità. Un’allegra brigata di personaggi e situazioni portate al limite, com’è nello stile di Stefano Benni: il Nonno da Bar, il Tecnico, il Playboy, il Cinno, il Bambino del gelato, Le Toilette dei Bar, il Pescatore, le attrazioni del Bar. Fulcro dell’opera è la mitica pasta “Luisona”. Risate e malinconie legate da un vivo “amarcord”: si respirano le atmosfere di un’epoca così magistralmente descritta da Giovanni Guareschi, Raffaello Baldini, Tonino Guerra, Cesare Zavattini, poeti e scrittori che hanno saputo, attraverso la loro penna, valorizzare la nostra bella terra, e di cui Stefano Benni ne è un degno erede. Andrea Ferrari ne ha assemblato uno spettacolo da testimone oculare e cronista fedele, vivendo a pieno quelle atmosfere e valorizzando la parlata, la cadenza e il vernacolo dei protagonisti.

Lo spettacolo è prodotto dalla Compagnia Andrea Ferrari. Per prenotazioni dei biglietti, 3382434005.