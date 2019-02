Wekend a tutto barbecue all'Agenzia l'Agricola

Il 9 e 10 febbraio, presso la Mvtina BBQ Academy nello store Mailgarden.it di Agenzia l'Agricola si terranno due giorni dove il barbecue sarà assoluto protagonista. Si parte sabato 9 febbraio con una giornata completamente gratuita dove il pitmaster Matteo Tassi, il Serial Griller, dimostrerà al pubblico tutti i pregi e le particolarità dei bbq e dei grill in vendita presso il nostro store.

Domenica 10 febbraio arriva il pezzo forte, con una #masterclass tutta dedicata all'american barbecue competitivo, dove grossi pezzi di carne come brisket e pulled pork o grandi classici come le pork ribs la faranno da padrone! Il costo è di 60 € a persona. Per info e prenotazioni chiamate al 059.558130 (Federico) o scrivete a info@agricolasali.it