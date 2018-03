Cornacchione e Vasumi a San Possidonio per una serata benefica

Dopo il successo degli anni scorsi, l’associazione I Fiol Dla Schifosa, operante nella Bassa Modenese, propone la terza edizione de La Bassa Per I Piccoli Eroi, manifestazione ideata per raccogliere fondi a favore di diversi progetti rivolti mondo dell’infanzia. Il terzo appuntamento, in programma sabato 17 marzo al Palazzurro di San Possidonio, sarà ancora una volta connubio di convivialità e intrattenimento. Protagonisti saranno infatti i comici Antonio Cornacchione e Andrea Vasumi, entrambi resi famosi dal programma televisivo Zelig.

La serata avrà inizio alle ore 20.00 con la cena a base di tipicità locali, cui seguirà lo spettacolo comico, previsto per le ore 22.00. Non mancherà inoltre l’animazione per i più piccoli che potranno divertirsi con truccabimbi e lo spettacolo di magia di Paolin Paolone.

Il ricavato dell’evento sarà devoluto al reparto di Oncologia Pediatrica del Policlinico di Modena. Prevendite: al Bar Concordia di Via Garbialdi a Concordia e alla Tabaccheria Yuri di San Possidonio. Il costo della serata è di 30 euro per gli adulti e 15 per i bambini. L’evento è realizzato con il patrocinio del Comune di San Possidonio, Media Partner Radio Pico. Per informazioni: 3403809954