"Battuage" di Vuccirìa Teatro dal 28 al 30 gennaio allle Passioni

Da martedì 28 a giovedì 30 gennaio al Teatro delle Passioni di Modena va in scena Battuage: creato da Vuccirìa Teatro, formazione artistica fondata da Joele Anastasi ed Enrico Sortino e prodotta dal 2018 dalla Fondazione Teatro di Napoli - Teatro Bellini, lo spettacolo è un viaggio all’interno dell’animo umano, declinato nella sua più profonda oscurità. Termine coniato per definire i luoghi battuti da persone in cerca di rapporti occasionali, Battuage ritrae questo luogo / non-luogo attraverso gli occhi di Salvatore, giovane lavoratore del sesso.

Salvatore non è una vittima, non è costretto da nessuno. È l’esempio di un uomo disposto a tutto: dissacrare quello che egli stesso ha elevato a sacro, smantellare a piacimento i suoi valori, le sue idee e i suoi ideali.

Il sesso diviene così unico strumento di mediazione e relazione tra gli uomini: l’universo che ne emerge è uno spazio in cui il desiderio si tramuta in un affanno distruttivo. Lo spazio scenico ospita piccole abitazioni-orinatoio degradate: anonimi punti di ritrovo per anonimi esseri umani che abitano dei corpi-involucro decadenti. Un obitorio per “vivi” popolato dai quattro corpi degli attori che interpretano otto personaggi e che potrebbero bastare per raccontare l’umanità intera, incastrata dagli stessi depersonalizzanti meccanismi. Battuage prova a raccontare lo sforzo, la deformità e la necessità di queste anime di rimanere ognuna saldamente attaccata a questa propria personale deformità per non auto-definirsi del tutto morti.

Stagione 2019/2020

Teatro delle Passioni

Viale Carlo Sigonio 382, Modena

dal 28 al 30 gennaio

da martedì a giovedì ore 21.00

Battuage

drammaturgia e regia di Joele Anastasi

con Joele Anastasi, Enrico Sortino, Federica Carruba Toscano, Simone Leonardi in alternanza con Ivan Castiglione

scene e costumi Giulio Villaggio

light designer Davide Manca

musica originale BATTUAGE Alberto Guarrasi

aiuto regia Enrico Sortino

foto Dalila Romeo

make-up Stefania D’Alessandro

video & graphic designer Giuseppe Cardaci

produzione Fondazione Teatro di Napoli - Teatro Bellini

una creazione Vuccirìa Teatro

durata 1 ora e 20 minuti senza intervallo

Informazioni e prenotazioni Teatro delle Passioni:

Prezzi dei biglietti € 13 / 6,50

Biglietteria Teatro Storchi - Largo Garibaldi 15, Modena

Orari apertura al pubblico: martedì, venerdì e sabato ore 10 - 13 e dalle 16.30 -19 – mercoledì e giovedì ore 10-14

Biglietteria Teatro delle Passioni – Viale Carlo Sigonio 382, Modena

Aperta solo in concomitanza degli spettacoli programmati, da un’ora e mezza prima della rappresentazione.

biglietteria@emiliaromagnateatro.com | modena.emiliaromagnateatro.com | www.vivaticket.it



Biglietteria telefonica – tel. 059 2136021

Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13

Gallery