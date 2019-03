"Beatrice in fondo al mare", a Limidi un reading per la Festa della Donna

Il Centro polivalente di Limidi ha programmato una nuova serie di eventi culturali. Si inizia Mercoledì 6 Marzo 2019, ore 21.00 presso la sala del Centro (Limidi di Soliera, Via Papotti n. 18). In occasione della FESTA DELLA DONNA è stato programmato un “reading ” ispirato alla raccolta di monologhi “Le Beatrici” di Stefano Benni, con l’esplorazione delle infinite potenzialità sceniche dei soliloqui, o degli sproloqui, di alcune originalissime figure femminili.

Della variegata galleria di personaggi del testo originale, se ne sono scelti alcuni e ad essi si sono aggiunti quelli grotteschi, buffi e stralunati, nati dal gioco dell’improvvisazione e della riscrittura. La rilettura drammaturgica è stata pensata per una sola attrice, che sul palco gioca a fare la trasformista, e con pochi elementi simbolici modifica la propria immagine e svela passo a passo il meccanismo dell'immedesimazione. Anche grazie all'aiuto della musica e di un pasticcio di suggestioni sonore, si alternano sul palco la Beatrice originale, quella di Dante, che nel suo irriverente toscano denuncia tutta la tragedia dell'essere diventata la musa di quel “Canappione”; Mademoiselle Lycanthrope, la donna illuminata da un raggio di luna, che finalmente si vendica di ogni sopruso subito dal genere femminile ad opera degli uomini; una vecchia sognante, che immagina di lasciare questo mondo in volo sulla città; la Mocciosa, adolescente crudele e cinica, patita dei soprannomi e della gomma da masticare; la Donna che Aspetta, figura malinconica che incarna una condizione esistenziale tipicamente femminile, comune a madri, mogli e compagne; la donna “replicante”, talmente rifatta da essere diventata un robot. Accanto alle creature di Benni, rivedute e corrette, sfilano La Donna del Mare, che fa il verso ad Ibsen e a se stessa; Nina Nanna, sempre depressa, insoddisfatta e con una pericolosa passione per il sonno; Gianna Gianna Gianna, uscita da una canzone di Rino Gaetano e relegata in una vecchia discoteca ad animare le serate revival...

Selezione, adattamento drammaturgico e regia: Elisa Lolli; Interpretato da Elisa Lolli, Musiche originali dal vivo di Marco Sforza.