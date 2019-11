Arriva Berquake Winter Edition, birra e solidarietà a Castelnuovo

BeerQuake nasce ufficialmente nel 2013, con la prima edizione a favore dei luoghi colpiti dai terremoti del 2012, dall’idea di quattro associazioni birrarie Grande Schiuma – Castelnuovo Rangone, Birra Divin Piacere – Crespellano, Circolo del Luppolo – Mantova e Carboneria Reggiana – Reggio Emilia, che dal 2018 hanno dato vita ad unica entità chiamata Associazione Promozione Sociale Beerquake.

Dallo scorso anno abbiamo dato vita all’edizione invernale che fin da subito ha ottenuto un ottimo riscontro permettendoci di perseguire il nostro principale scopo: donare a qualcuno che possa dipendere da piccole donazioni, o che non abbia sempre la possibilità di fare campagne pubblicitarie a livello nazionale.

In questa occasione il ricavato sarà destinato ad ASEOP (Associazione Sostegno Ematologia Oncologia Pediatrica), con il fine di sostenere la ricerca e la cura, fornire un punto di riferimento competente e solidale alle famiglie ed ai bambini colpiti dalla malattia presso il Policlinico di Modena.

Il format del festival è leggermente diverso dall’edizione primaverile: oltre a poter comprare i bicchieri in loco, si possono utilizzare quelli delle edizioni precedenti ovvero quelli con le colorazioni giallo, blu, verde ed arancione.

La manifestazione, come da tradizione, sarà ospitata dal Circolo Polivalente in Via Ciro Bisi, 2 presso la zona sportiva di Castelnuovo Rangone nelle giornate di 22/23/24 novembre.

Pinta in vetro serigrafata = 3€

Prezzo gettone = 4€

1 gettone = 0.30 cl birra

Entrata rigorosamente gratuita.

Gallery