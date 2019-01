La Befana si festeggia anche all'Open Day del Canile Intercomunale

Giochi e calze della Befana per tutti i bambini, sabato 5 gennaio, al Canile intercomunale di via Nonantolana 1219 che, nel primo open day dell’anno nuovo, festeggia anche l’inaugurazione degli interventi di ristrutturazione terminati di recente. Dalle 10 alle 15 di sabato 5 gennaio, tutti gli amanti degli amici a quattrozampe avranno la possibilità di visitare la struttura, di conoscere gli ospiti, anche in vista di una possibile adozione, e di informarsi sulle attività e le iniziative che volontari e operatori svolgono nel canile. Alle 11, l’assessora all’Ambiente del Comune di Modena Alessandra Filippi inaugura l’intervento che ha migliorato la funzionalità e la sicurezza della struttura.