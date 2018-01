A Castelfranco Emilia la befana arriva...in Vespa

Questo le iniziative in programma nel primo fine settimana del 2018. Sabato prossimo 6 gennaio, giorno dell’Epifania, tradizionale appuntamento dalle 9 alle 12 con il locale Vespa Club che propone, soprattutto ai più piccoli, l’arrivo della Befana in Vespa sotto i portici di Corso Martiri (nella foto). Dalle 10.30 stessa location anche per l’estrazione dei premi dello Christmas Shopping nei negozi del centro a cura di Centro Vivo

Fino al 14 gennaio è possibile visitare il Presepe Meccanico di Piumazzo ogni giorno dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 19 (giorni feriali solo al pomeriggio dalle 15 alle 18). Grazie alle mani straordinarie di Fausto Negrini, si racconta ogni anno una storia che non è solo quella di un presepe, ma di un presepe che racconta la storia di un paese, di un territorio. L’installazione del Presepe Meccanico viene rinnovata di anno in anno, con modifiche, aggiunte e ampliamenti, sempre nel tentativo di mostrare un vero e proprio spettacolo, con scene di una comunità viva e dinamica, ritratta nei minimi particolari. Così nel tempo, si moltiplicano i visitatori del grande Presepe Meccanico tra i più belli realizzati nella nostra Regione che conquista grandi, piccini ed intere famiglie con le sue oltre 230 statue “motorizzate”.

In piazza Garibaldi è in funzione ogni giorno dalle 15 alle 21 (festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 22) la pista di pattinaggio su ghiaccio; contemporaneamente in piazza Aldo Moro è in funzione la giostra per i più piccini.