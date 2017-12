"In buona compagnia". La Befana in biblioteca a Cavezzo

"In buona compagnia" è il titolo dell'iniziativa che avrà luogo domenica 7 gennaio alle ore 16.00 nella biblioteca comunale di Cavezzo (via Rosati,

46). L'appuntamento è organizzato da La Biblio di Cavezzo con la preziosa collaborazione delle volontarie di "Nati per leggere" e consisterà in una lettura animata, adatta a bambini dai quattro agli otto anni, a cura di Alessandra Baschieri e Gianluca Magnani de "La coop Equilibri".

Per informazioni contattare la biblioteca comunale di Cavezzo telefonando al numero 0535/49830 o scrivendo una e-mail a biblioteca@comune.cavezzo.mo.it.