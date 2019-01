La Befana a Formigine, calza per tutti i bambini domenica 6 gennaio

La grande festa della Befana, in centro storico a Formigine, sarà organizzata dalle associazioni per la gestione del Carnevale dei Ragazzi, Proform, Compagnia arcieri e Balestrieri della Torre, Zinghèr dàl tabàr, Le Palafitte 2.0 e Asd Highlanders Formigine Rugby.

Sabato 5, per tutto il giorno, ci saranno mercatini, stand gastronomici (borlenghi, baccalà, gnocco fritto, frittelle, cioccolata calda e vin brulé), spettacoli e il trenino dei bambini. Presso la Sala Loggia, sarà allestita una mostra di abiti anni '70/'80.

Domenica 6 gennaio, alle ore 10 e 11.30, al castello si terrà un percorso a tema per bambini da 4 a 10 anni. La prenotazione è obbligatoria ed è necessaria la presenza di un adulto (castello@comune.formigine.mo.it). A partire dalle 16.30, la famosa vecchietta regalerà le calze con i dolci per tutti i più piccoli. Tutte le Befane sono invitate a sfilare: per loro gustosi premi (iscrizioni dalle 15.30 direttamente in piazza, presso la casetta dei volontari del Carnevale dei Ragazzi). Alle 17.30, gli arcieri in costume medievale incendieranno il grande falò, a seguire spettacolo del fuoco e artisti di strada. I negozi saranno aperti.