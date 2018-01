La Befana a Maranello con doppio spettacolo di burattini

Burattini per la befana. A Maranello torna il tradizionale appuntamento con lo spettacolo per la festa dell’Epifania. Sabato 6 gennaio alle ore 10 e alle ore 11.30 all’Auditorium Enzo Ferrari è in programma un doppio spettacolo teatrale per i bambini. In scena “Al castello di Vallecupa”, commedia in tre atti a cura della compagnia modenese I Burattini della Commedia. Lo spettacolo è rivolto a bambine e bambini da 0 a 10 anni, con dono di un libro da parte della Biblioteca, e della calza della Befana da parte dell’AVAP. Ingresso libero fino ad esaurimento posti, con offerta libera a favore dell’AVAP. Ogni bambino potrà essere accompagnato da non più di un adulto.

La trama: il dottor Balanzone caduto in disgrazia e pieno di debiti chiede aiuto ai suoi fidati servi Sandrone e Fagiolino. Per poter aiutare il dottore i nostri amici dovranno trascorrere una notte nel tremendo castello di Vallecupa. Solo rimanendo fino all’alba in questo spaventoso maniero i due potranno mettere le mani su un antico tesoro contenuto in un misterioso forziere. A mezzanotte però appariranno i guardiani del castello: fantasmi, draghi e mostri che renderanno difficile l’impresa di Sandrone e Fagiolino. Solo il coraggio dei nostri due burattini insieme all’audacia dei bambini potranno sconfiggere le forze del male.