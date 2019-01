Befana, festa al parco XXII Aprile e nella vicina parrocchia

La festa l’hanno intitolata “Parcobefana”, e la vecchietta nella zona di viale Gramsci pare che per l’occasione non volerà a cavallo della scopa, ma si concederà tratti in barca e altri a piedi.

Domenica 6 gennaio dalle 14.30 , infatti, la befana si muoverà spostandosi in barca, su ruote, dal bar Arcobaleno, situato al centro del parco XXII aprile. Poi, percorrendo i viottoli del parco canale ex Naviglio, dove altre barche su ruote accoglieranno a bordo i bambini, raggiungerà la chiesa di San Giovanni Evangelista.

È infatti in parrocchia che, al calduccio, sarà allestito un buffet per la merenda e saranno distribuiti i doni.

Con il Quartiere 2 organizza il tutto l’associazione “Amici della Darsena” in collaborazione con la Parrocchia San Giovanni Evangelista, G.V.C. Gruppo volontari Crocetta e Alchemia.

L’appuntamento è promosso nell’ambito del progetto per Modena città sicura.

Per informazioni si può telefonare al numero 059 315331.