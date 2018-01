Pavullo: la benedizione degli animali a Gaiato

Nonostante le recenti avversità atmosferiche che hanno danneggiato parte del tetto della locale chiesa parrocchiale, si rinnova domenica 21 gennaio, presso il piazzale antistante la chiesa di Gaiato di Pavullo, a partire dalle ore 10, l'antico rito della benedizione degli animali, in occasione della festività di S.Antonio, loro protettore. La cerimonia si svolgerà al termine della Santa Messa nel piazzale antistante alla chiesa, dove cavalli, cani, gatti, asini e animali da cortile si riuniranno anche quest'anno per ricevere la benedizione dal sacerdote.



Negli anni l'iniziativa, che così come in molte altre località della provincia ha riportato alla luce un antico rito di origine contadina, non manca di attirare centinaia di persone, molte della quali accompagnate dai loro piccoli e grandi amici vestite a festa da un fiocchetto rosso.



Per festeggiare, al termine della cerimonia, il comitato parrocchiale di Gaiato distribuirà ai presenti crescentine, ciacci, borlenghi e vin

brulè con offerta libera.