"BES-DSA & Vita: la valutazione", 8° Convegno sui Disturbi dell'Apprendimento

Ottava edizione del Convegno sui Disturbi dell'Apprendimento. Dopo esserci occupati della legge 170/2010, per anni abbiamo affrontato con esperti del settore un'analisi della situazione presente, delle difficoltà esistenti, delle strategie più opportune da sperimentare per il suc- cesso formativo dei ragazzi DSA e BES; sono stati offerti ad un pubblico attento e partecipe, di anno in anno, spunti di riflessione a partire dall'approccio a queste problematiche delle neuroscienze, della psicologia, del- la scuola e nel 2014 abbiamo tentato un approccio alle problematiche emergenti nel contesto lavorativo, successivamente abbiamo tentato di analizzare il rapporto tra dislessia e la tematica di vita; un confronto con il panorama europeo ha guidato il convegno del 2016, inclusione è il concetto che ha ispirato il convegno del 2017 e quello della gentilezza il convegno del 2018.

Quest'anno abbiamo raccolto l'adesione di rinomati esperti del settore ma della più varia provenienza e ap- partenenza, per ragionare assieme, il 22 e il 23 Novembre sulla “valutazione” come momento fondamentale della relazione educativa. Il confronto tra esperti di diversi settori ci permetterà di affrontare questo tema sot- to vari aspetti: da quello psicologico a quello scientifico, per tornare sull'apparato normativo e vedere l'evolu- zione della situazione nonché gli aggiornamenti istituzionali; dalla valutazione diagnostica a quella scolasti- ca, considerando i suoi risvolti sull'apprendimento degli studenti DSA e BES, su cui provoca uno stato di stress innescando spesso nocive ripercussioni sulla funzionalità mnemonica.

I numerosi interventi degli esperti partecipanti al Convegno mireranno a descrivere le diverse situazioni, pun- tano i riflettori sullo stato d'animo di studenti e lavoratori sottoposti a valutazione sulla base della propria ca- pacità di svolgere o meno determinati compiti.

Il convegno si rivolge ai docenti che vogliano approfondire le tematiche relative agli studenti DSA e BES ma si rivolge altresì ai genitori di questi studenti per informarli dei loro diritti e doveri, e far luce sulle potenzialità dei loro figli. Importante e sempre puntuale negli anni la partecipazione degli studenti del Liceo psico-socio- pedagogico Carlo Sigonio di Modena.

Gli interventi di maggior rilievo saranno quelli della Dott.ssa Blom, di Unimore, della Dott.ssa Riccò dell'ASL di Modena, della Dott.ssa Zauli esperta grafologa, del Dott. Pani con il racconto di un'esperienza Asperger, ma non meno importante l'intervento del Dott. Guaraldi sulla valutazione in ambito scolastico accademico e dell'esperto Daniele Dieci per quella in ambito lavorativo.

Graditi ospiti di entrambe le giornate il gruppo salute mentale ODS (officina del suono) capitanati da Barbara Rosset.

