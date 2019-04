Dal 25 aprile al 1° maggio la Biennale di Pittura al Castello Campori

Giovedì 25 aprile, alle 10.30, il Castello Campori di Soliera, in piazza Fratelli Sassi, ospita l’inaugurazione della 22ª Biennale Nazionale di Pittura "Città di Soliera", promossa dall’Associazione "Amici dell’Arte", con la fattiva collaborazione della Fondazione Campori e del Comune di Soliera.

La manifestazione compie 50 anni e si conferma un avvenimento culturale di rilievo sia per Soliera che, più in generale, per tutti gli appassionati d'arte. Strutturata in forma di concorso a premi, la Biennale vede la partecipazione di artisti provenienti da tutte le città del territorio nazionale.

Quest’anno la commissione giudicatrice era composta da Roberto Solomita (sindaco di Soliera), il critico d’arte Michele Fuoco, Domenico Pirondini e Manuela Zaccaria, oltre ai rappresentanti dell’associazione Amici dell’Arte. La commissione ha selezionato una significativa rosa di oltre 80 quadri per l’esposizione, compiacendosi per la numerosa partecipazione di artisti e per l'elevato livello artistico.



Il primo premio è andato alla pittrice Gabrie Pittarello di Feriole di Teolo (Padova), il secondo ex aequo ai pittori Giuseppe Fochesato, Gianfranco Di Lazzaro e Carlo Panzavolta. Infine il terzo premio se l’è aggiudicato il pittore Silla Davoli.

La manifestazione resterà aperta al pubblico da giovedì 25 aprile a mercoledì 1° maggio nei giorni feriali dalle 18 alle 20 (lunedì 29 Aprile chiuso); sabato e i giorni festivi dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 20. Mercoledì 1° maggio, alle 15, presso il Cinema Teatro Italia di Soliera, in via Garibaldi 80, si svolgerà la premiazione della 22 ª Biennale Nazionale di Pittura "Città di Soliera", alla presenza di autorità civili e religiose.

L’ingresso alla Biennale è libero e gratuito. Per maggiori informazioni: 059.568543