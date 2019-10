Big Man James live al Perla Verde

Big Man James Trio è una band Blues-Soul-Funk di Codgono, formata da Big Man James (Giacomo Cassoni) voce e chitarra, Little B (Michele Zanoni) al basso ed Emanuele Corbellini alla batteria. Big Man é un musicista di estrazione blues e decide di dedicare la propria vita alla musica quando entra in contatto con dischi di BB-King, Eric Clapton, Jimi Hendrix. La sua carriera lo vedrà protagonista in diverse band BluesExperience, Single Barrell, Are Jay, arrivando ad aprire i concerti di Davide Van De Sfroos e Treves Blues Band. La sua carriera solita incomincia a prendere forma nel 2016 come progetto one man band: Big Man James viene selezionato come artista in diversi importanti festival blues in Italia: il South Italy Blues Connection (V connection) di Matera e il Malcesine Blues festival (VIII edition).

All’inizio del 2017 Big Man James incide un EP proponendo versioni personali di classici intramontabili del blues e un inedito, My Clouds, dal qual nasce il titolo dell’album. Nel 2017 prende forma Big Man James Trio con prima Andrea Zetti e poi Fedexina Rossi alla batteria. La band già nel 2017 ha l’opportunità di partecipare a diversi festival blues di rilievo: South Italy Blues Connection (VI connection) a Matera, Malcesine Blues Festival (IX edition), Festival Blues di Finale Ligure, Blues Made in Italy (VIII edition) oltre a più di 30 live in giro per l’Italia. Nell’ottobre 2017, il Big Man James Trio ha aperto il concerto del bluesman americano Carvin Jones allo Spazio Musica di Pavia.

Nel 2018 Big Man James Trio realizza il suo primo album di inediti: Another. L’album autoprodotto viene rilasciato il 30 Giugno ed è composto da 8 brani originali, registrati all’ Elfo Studio. Another è già stato recensito dal alcune riviste e blog come Blues Magazine, Baoblog-RocknRoll398, Rootshigway e Highwayitaly. Big Man James Trio ha presentato dal vivo Another in una serata evento insieme a Riccardo Maccabruni, rinomato pianista e tastierista. Nell'agosto 2018 ha calcato il main stage del Malcesine Blues Festival (X edition). A fine anno la band ha raggiunto più di 30 live shows in tutto il paese.