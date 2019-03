Magnalonga di Corlo 2019, si apre la corsa ai biglietti

Un evento nell’evento, ormai da tempo un’ulteriore occasione per far festa. Scatta sabato 23 marzo alle ore 9 la prenotazione dei biglietti per la Magnalonga Città di Corlo, in programma domenica 5 maggio e giunta quest’anno alla quattordicesima edizione. La passeggiata enogastronomica si snoderà in dodici tappe lungo la campagna di Formigine e frazioni, alla scoperta delle migliori specialità della nostra cucina tipica. Una vera e propria festa popolare, cui si potrà partecipare solo prenotandosi nei Punti Iscrizione: al B.B.Caffè di Corlo, al Bar Seven Club di Casinalbo, e a Formigine da Geox Calzature e Dolcemente Balsamico.

Al lavoro 350 volontari, per un totale di 3200 partecipanti, anche da fuori regione, che quest’anno avranno un motivo di divertimento supplementare: l’anniversario dei cinquant’anni dal mitico concerto di Woodstock, che a Corlo rivivrà grazie a costumi, animazioni a tema e a diciotto artisti che animeranno uno show live con il repertorio più amato di quel momento epico del rock, da Santana e Janis Joplin, da Jimi Hendrix a Joe Cocker.

“Abbiamo voluto un omaggio a uno dei concerti più famosi di sempre – commentano gli organizzatori – perché Formigine ha davvero tante iniziative legate alla musica. La Magnalonga neanche quest’anno tradirà il suo scopo di riscoperta del territorio con spirito goliardico, oltre alle sue tradizionali finalità benefiche, con il ricavato destinato alla Parrocchia e alla comunità di Corlo”.