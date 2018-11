Gli ultimi vent’anni. Il bilancio storico del prof. Francesco Maria Feltri a Maranello

Un bilancio storico degli ultimi vent’anni: è quanto si propone di fare il prof. Francesco Maria Feltri nella conferenza pubblica in programma mercoledì 7 novembre alle ore 21 all’Auditorium Enzo Ferrari, a cura dell'Associazione Culturale Le Graffette. Dalla rivoluzione digitale alla crisi della politica passando per la recessione economica: sono questi alcuni dei temi che toccherà il prof. Feltri, storico e divulgatore, tra i principali relatori del progetto culturale Le Graffette.

Chi è il prof. Francesco Maria Feltri

Laureato in Pedagogia e in Scienze religiose, è docente di Letteratura italiana e Storia presso il Liceo linguistico Selmi di Modena; ha al suo attivo un’esperienza di vari decenni di studio dell’antisemitismo e del nazionalsocialismo, nonché del totalitarismo sovietico e delle tematiche legate alla gestione della memoria in URSS, in Israele, in Germania e in altre realtà d’Europa. Specializzato in storia della Shoah, da quasi vent’anni guida viaggi di studio nei principali luoghi della memoria, primo fra tutti Auschwitz. Ha collaborato con la Fondazione Anne Frank di Amsterdam, con il Memoriale della Shoah di Parigi, con la Fondazione Fossoli e con lo Yad Vashem di Gerusalemme. È autore di numerosi saggi. L’iniziativa è organizzata nell'ambito del Bando Cultura 2018 del Comune di Maranello, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna / EnERgie diffuse.