Bimbi in meditazione: merenda e spirito

Le vie del sale propone un momento unico e speciale per la mamma e il suo bambino: rilassarsi e meditare insieme.

La meditazione porta risultati eccezionali, in particolare , aiuta i bambini eccessivamente dispersivi, ansiosi e stressati a trovare un equilibrio.

Di riflesso anche la loro autostima aumenta.

Meditare sviluppa la creatività. E quando si medita, idee e soluzioni creative spesso affiorano spontaneamente.

In questo pomeriggio affronteremo quattro tipi di meditazione: ascolto, voce, respiro e pensiero.

Seguirà una allegra e coloratissima merenda.



Conduce Federica Devincenzi (Coach, Master Reiki e Psicologa in formazione) con la collaborazione di Jessica Costanzini (Consuelor Professionista)



Il contributo richiesto per la meditazione più la merenda assieme è di euro 15 a bambino. Le mamme non pagano.

Il numero è limitato a 15 partecipanti, prenotazione obbligatoria a leviedelsale@gmail.com.

Vi aspettiamo!