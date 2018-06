Il giovane rapper Biondo incontra i suoi fan al Grandemilia

Giovedì 28 Giugno il Centro Commerciale Grandemilia ospiterà Simone Baldasseroni, in arte Biondo, l’astro nascente del rap italiano, appena uscito dalla scuola di Amici di Maria De Filippi. Alle ore 17:00, presso l’Arena Grandemilia, il nuovo spazio esterno dedicato agli eventi del Centro, Biondo firmerà le copie del suo album “Dejavu” (che potrà essere acquistato all’interno del punto vendita di Media World), e scatterà una foto ricordo insieme ai suoi fan. Per garantire la sicurezza di tutti i presenti, i cancelli apriranno già alle ore 10.00.

Biondo, classe 1998, nato e cresciuto a Roma, inizia la sua carriera giovanissimo grazie al web. Il suo sogno tuttavia non è sempre stato quello di cantare, inizialmente infatti si iscrive all’istituto alberghiero con l’ambizione di diventare un cuoco stellato. Nel 2015 invece, quasi per gioco, per conquistare quella che oggi è la sua ex ragazza, Biondo inizia a pubblicare le sue canzoni su YouTube, ottenendo subito un grande successo. Oggi il suo canale vanta quasi duecentomila iscritti e le visualizzazioni dei suoi video ammontano a più di nove milioni.

Per le sue canzoni Biondo ha sempre dichiarato di ispirarsi alla sua vita e alla musica black, ama molto l’R&B americano, di cui apprezza molto nomi come Drake, PartyNextDoor, Bryson Tiller, ed è proprio sulla scia di questi cantanti che sta provando a costruire il suo percorso verso una via più melodica del rap. Tra i brani più popolare del giovane cantante, che più hanno colpito il pubblico, non si può non citare “Dejavu”, da cui nasce appunto il titolo del suo primo album, uscito l’1 giugno 2018.