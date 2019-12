Bittersweet live al Bar Perla Verde di Savignano

Cecco Signa, Paolo Zoboli, Lele Morselli (ex Ateche) insieme a Marcello Borsari rendono omaggio ad alcuni dei nomi più importanti e dei brani più belli del decennio in cui il Rock ha scoperto una nuova vita, tornando ai vertici di tutte le classifiche, per una nuova era della cosiddetta generazione x.

Nirvana, Red hot chili peppers, Pearl jam, Lenny Kravitz, Mettalica, U2, R.E.M.... ma anche Oasis, Verve, Blur, Foo Figthers, Offspring, Green Day... sono alcuni dei nomi che i BITTERSWEET ripropongono con la loro personalità, ma sempre rispettosi dello spirito originario.

Un live coinvolgente da cantare e ballare

A breve ulteriori informazioni sulla cena

TAVOLI GIA' IN ESAURIMENTO

per info & prenotazioni 339 490 1235