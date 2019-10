"Bizzarri X", festa al Vibra per i 10 anni di Bizzarri Records

Sono passati dieci anni da quando Bizzarri Records, la prima etichetta discografica di musica reggae di Modena, ha preso vita. Era il 2009 quando Leo Bizzarri, Lion D e la Livity Band, diedero vita al primo album prodotto dall’etichetta Bizzarri Records , dal nome ‘The Burnin Melody’ .

In dieci anni di attività Bizzarri Records ha prodotto e messo nel mercato musicale oltre 500 canzoni, più di 20 album, centinaia di singoli e decine di videoclip e raggiunto le classifiche reggae e dancehall di tutto il mondo, portando in Italia un nuovo modo di fare musica, molto simile a quello giamaicano, dove i cantanti e i musicisti vivono la loro etichetta come la loro seconda casa.

Molte sono state le produzioni avvenute in questi anni e le collaborazioni con numerosi artisti di successo e di fama internazionale: ricordiamo non solo Lion D, punta di diamante dell'etichetta e ormai conosciuto dagli appassionati di musica reggae in tutto il mondo, ma anche Ras Tewelde, il più attivo ambasciatore del messaggio rastafariano italiano attraverso la musica, Raphael, artista di grande talento che direttamente da ‘The Voice’ ci delizierà delle sue canzoni con il suo stile inconfondibile; per non dimenticare Raina & Ginko della Villa Ada Crew, che sono stati i primi a dare fiducia all’etichetta, producendo con Bizzarri i loro album da solisti.

Tutti questi artisti saranno presenti a questo memorabile evento al Vibra Club, che prevede come ospite speciale Terron Fabio dei Sud Sound System, il gruppo reggae più longevo e il più amato in Italia.

Per chi ama la musica reggae la serata del 18 Ottobre sarà un modo per percorrere le fasi più belle ed entusiasmanti di questa etichetta indipendente che con grande passione ha messo un piccolo tassello nella storia della musica reggae in Italia.

INIZIO CONCERTO ORE 23:00

PREVENDITA 10 EURO (+DOP) - CASSA 13 EURO

INGRESSO RISERVATO AI SOCI ARCI

VIBRA MODENA VIA IV,40/A