Bizzarri X, seconda Edizione: Brusco, Attila e Lion D in concerto al Vibra

Dopo aver festeggiato il decennale di attività discografica ad ottobre del 2019 al circolo Vibra di Modena, la Bizzarri Records ha deciso di non fermarsi e di continuare a festeggiare nel 2020 proponendo ancora una volta musica di qualità.



Il prossimo evento 'Bizzarri X - Chapter II' si terrà venerdì 17 gennaio alle ore 23.00 e vedrà come protagonista un veterano della scena reggae italiana, il romano Brusco, conosciuto dal grande pubblico per il remake della popolarissima 'Abbronzatissima'. Insieme a lui ci sarà Lion D, il cantante modenese di adozione, molto amato in città da tutti gli amanti della musica reggae, che proporrà alcuni brani tratti dal suo nuovo Ep 'Born in Captivity'. Dal salento arriva anche Attila, cantante che nel 2019 ha girato tutta Italia con il suo primo album 'Smiles and Troubles'. I tre cantanti saranno accompagnati dalla Livity Band.



Prima del concerto si balla il meglio del reggae e dancehall con Outlaw Sound da Carpi e dopo con i mitici Bizzarri Sound con la crew al completo.

Il costo della prevendita è di 10€ (+dop), cassa 12€. L'ingresso è riservato ai soci Arci. E' possibile acquistare i biglietti sul sito Mailticket.