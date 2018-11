Black Friday anche in centro storico, i negozi promettono "sconti shock"

Venerdì 23 Novembre sbarcherà per la terza volta a Modena il Black Friday con occasioni e prezzi shock che per alcune ore faranno confluire l'interesse di tutti i modenesi (e non) in Centro Storico.

Modenamoremio, società di promozione del Centro Storico, in collaborazione con l'Associazione SanFra, ha riproposto anche quest’anno il Black Friday "in versione emiliana". L’iniziativa non toccherà solo i negozi di shopping classico ma anche locali e teatri che aderiranno con promozioni straordinarie. Tantissimi sono i negozi che partecipano all’iniziativa, non solo le grandi marche, ma anche e soprattutto le eccellenze del centro città che proporranno i loro prodotti a prezzi unici per dare un’occasione di testare a tutti le peculiarità uniche e introvabili delle nostre attività commerciali.

Per semplificare la consultazione, si è deciso di creare una cartolina dove gli associati di Modenamoremio saranno suddivisi in tre gruppi:

- SHOPPING

- FOOD AND DRINK

- FUNNY TIME

I negozi saranno riconoscibili dal cartello che sarà esposto in vetrina e la cartolina sarà scaricabile sul sito www.modenamoremio.it o visionando la pagina Facebook dell'evento "Black Friday Modena".