Blue Jazzato live al Millybar del Parco Ferrari

Ci sono pezzi che travalicano i confini del tempo e le stagioni del gusto, brani immortali: Evergreens. E spesso quali sono i pezzi che diventano immortali? Quelli che non si confrontano con il gusto dell'epoca ma che sono espressione diretta e coraggiosa del gusto dell'autore.

Senza porre limite al genere di provenienza i brani vengono scelti per il loro appeal e bellezza melodica: ecco che il jazz più tradizionale va a fondersi con le sonorità del pop e del rock acustico anni '70 e '80, passando dai grandi autori del jazz moderno e contemporaneo (Bill Evans fra tutti), ai grandi autori del pop-rock: da Sting ad Eric Clapton, dalle visioni musicali di Stevie Wonder a quelle di Bob Marley, dai Beatles a Carole King, dai classici dei Blood Sweat & Tears a Simon & Garfunkel. I classici del pop-rock tra i più famosi degli ultimi cinquant’anni, reinterpretati in chiave Jazz, prendono nuova vita e un nuovo sound.

Francesca Cavalieri, voce

Davide Fregni, piano

Francesco Coppola, batteria