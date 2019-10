Modena ricorda Luciano Pavarotti, la nuova stagione lirica del Teatro Comunale inaugura con la Bohème

Ad aprire la nuova stagione lirica al Teatro Comunale Luciano Pavarotti di Modena venerdì 11 (alle ore 20.00) e domenica 13 ottobre (alle ore 15.30) sarà La Bohème di Giacomo Puccini, uno spettacolo prodotto dal teatro modenese in coproduzione con Fondazione Teatri di Piacenza che si vedrà in un nuovo allestimento coprodotto da Fondazione Pergolesi Spontini e Opéra de Marseille. Il titolo viene presentato nell’ambito delle celebrazioni dedicate a Luciano Pavarotti nel contesto di Modena Città del Belcanto e inaugura un nuovo progetto che prevede la rappresentazione delle opere liriche interpretate dal tenore in ordine di debutto.

La regia è firmata da Leo Nucci, protagonista storico del panorama lirico internazionale, interprete accanto a Pavarotti di grandi successi e memorabili esecuzioni. “Al Teatro di Modena ho cantato il mio primo concerto” ricorda Leo Nucci. “Con Luciano c’era un’amicizia profonda che ci ha legato fino ai suoi ultimissimi giorni. Non si contano le rappresentazioni, i debutti, le registrazioni che abbiamo fatto insieme, fin dagli anni Sessanta, in ogni parte del mondo”. “In questa Bohème” aggiunge Nucci “più che guardare alla tradizione ho cercato di andare alle radici dell’opera di Puccini facendo emergere le puntuali indicazioni che ci suggerisce la musica e che sono scritte sulla partitura. L’aspetto centrale di quest’opera credo però che sia la poesia che la pervade, e l’emozione che vorrei arrivasse al pubblico”.

Alla seconda opera cantata da Pavarotti, Rigoletto di Giuseppe Verdi, sarà dedicato il nuovo allestimento che debutterà al Teatro Comunale di Modena il 27 novembre 2019.

Per la serie Invito all’Opera, giovedì 10 ottobre alle 18, Oreste Bossini, conduttore radiofonico e voce nota di Rai Radio Tre Suite, presenterà l’opera al pubblico con proiezioni video al Ridotto del Teatro Comunale (Ingresso libero, Via Goldoni 1).