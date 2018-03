Bomporto. Torna lo Swap Party per la Festa della Donna

La Banca del Tempo, con il patrocinio del Comune di Bomporto, organizza la festa per la Giornata Internazionale delle donne presso la Casa della Legalità di Sorbara in piazza dei Tigli,9. Si inizia alle 19.30, di giovedì 8 marzo, con letture e riflessioni su “Donne sulla luna ..e ritorno” a cura di Elisa Raimondi. Seguirà l’atteso swap party “brutto per te? bello per me!” alla sua seconda edizione, condotto dall'animatore culturale Odo Semellini. Occorre portare uno o più oggetti o accessori di abbigliamento, che non si utilizzano più ma in buono stato, ed essere pronti a scambiarli. Lo swap (baratto, scambio) è un modo per dare nuova vita agli oggetti, liberarsi del superfluo e trasformare il riciclo in una occasione di divertimento.

Non potrà mancare il consueto buffet preparato ed offerto dalla Banca del Tempo, con cous cous e tè alla menta preparati dall’Associazione Donne Arcobaleno. Tutti i partecipanti riceveranno un piccolo omaggio, la serata è ad ingresso gratuito ed è aperta a tutti: compagni, mariti, fidanzati, amici, ... sono i benvenuti! Si consiglia di prenotare. Per informazioni 331 1421631 oppure bdtbomporto@gmail.com , Pagina Facebook: Banca del Tempo di Bomporto,