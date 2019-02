Sassuolo, consegnate le borse di studio a 25 giovani universitari

L'Amministrazione Comunale ha assegnato, anche quest'anno, 20 borse di studio da 500 euro a studenti della scuola superiore e 5 borse di studio da 1000 euro a studenti universitari, residenti a Sassuolo. La cerimonia di consegna si è svolta martedì scorso in sala Giunta, dove il Sindaco e la Giunta hanno conosciuto i ragazzi, alcuni accompagnati dai genitori complimentandosi per i risultati conseguiti.

Le borse di studio sono state istituite da questa Amministrazione che crede fortemente nella necessità di dare impulso alla formazione, di sostenere le famiglie promuovendo iniziative che possano, almeno in parte, rimuovere i fattoti di ordine economico e sociale che ostacolano l'accesso a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo.

"In un mondo e in un sistema produttivo che cambia così rapidamente, la voglia e la capacità di imparare, l'impegno e la determinazione son fondamentali, e questi ragazzi con i loro risultati hanno dimostrato di essere sulla strada giusta", ha sottolineato il sindaco. Ha aggiunto l'assessore Savigni: "Auguriamo a loro, con tutto il cuore, di riuscire nei loro progetti, e di trovare la strada che li porti a realizzarsi. La borsa di studio è un piccolo aiuto, speriamo che valga anche come incentivo a credere in sé stessi e a impegnarsi sempre di più".