Bosco Albergati. Si parla di biodistretto con Caselli e Rabboni

Si parlerà di biodistretto, la sera di martedì 23 luglio, alla Festa de l’Unità di Bosco Albergati, in corso di svolgimento nell’area verde di via Lavichielle, al confine tra le province di Modena e Bologna. E’ in programma, infatti, alle ore 21.00 l’incontro pubblico dal titolo “Biodistretto: esperienze di percorsi in essere” con l’assessore all’agricoltura della Regione Emilia-Romagna Simona Caselli e il presidente di Gal Appennino bolognese Tiberio Rabboni.

Martedì alla Festa si disputa anche la 35esima Camminata popolare “Trofeo Enrico Berlinguer” (ore 19.45).

Variegato il programma degli spettacoli. Nella piazza “Il centro della Terra” si esibirà live Renato Tabarroni. Per gli amanti del liscio e dei balli di gruppo alla Balera sarà di scena Pietro Galassi, mentre al Villaggio Latino si balla con Tato dj. Infine, allo Spazio Il sottobosco, si canterà con “I figli dei fiori di pesco”, storica tribute Band di Lucio Battisti. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00 e sono ad ingresso gratuito.