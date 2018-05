Botanici Live all' @EstateOff

Giovedì 17 Maggio, dalle ore 21:30, i Botanici daranno il via alla stagione live dell'EstatoFF. I live del giovedì saranno tutti ad ingresso gratuito con tessera ARCI.

I Botanici sono una band indie/alternative/post-emo nata a Benevento nel 2015 e caratterizzata da influenze emocore, post-punk, post-rock.

L’esordio del gruppo beneventano avviene nel novembre del 2015 con tre inediti: Non sbaglio più, Io non credo, C’avremo tanto da fare, contenuti in “Demo in ciabatte”.

I loro testi parlano di amori spontanei, storie che hanno lasciato un segno, sentimenti e stati d’animo che vanno dall’amore, alla solitudine fino ad arrivare alle generali paure ed incertezze tipiche della post-adolescenza.

Hanno aperto e condiviso il palco con diverse band come Fast Animals and Slow Kids, Pan del Diavolo, Selton, Mary in June, GOMMA, Zen Circus.

In aprile 2016, presso il Donkey Studio, I Botanici registrano le tracce che saranno sul loro primo disco uscito il 7 aprile 2017 per l’etichetta Garrincha Dischi, sotto la produzione di Alberto Bebo Guidetti membro de Lo Stato Sociale.

Il disco, come le piante più resistenti, ha avuto una crescita lenta, ha vissuto diversi momenti e visto diversi luoghi. Affonda le sue radici nelle storie, paure e incertezze quotidiane tra l’estate e l’inverno del 2015, periodo in cui prende forma nella sala prove de I Botanici a Benevento. All’inizio del 2016 tre tracce incise su una demo incontrano Alberto Bebo Guidetti che decide di produrre quello che sarà il disco d’esordio de I Botanici. Ad aprile dello stesso anno nel Donkey Studio a Medicina (BO), con la collaborazione di Hyppo, vengono registrate, in una settimana in cui è stato il cuore a comandare, le otto tracce contenute nel disco. Esce precisamente un anno dopo, il 7 aprile del 2017 per Garrincha Dischi.