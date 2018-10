Buon compleanno Costituzione! Iniziative per il 70esimo anniversario

Nei prossimi giorni a Carpi è in programma un fitto elenco di iniziative promosse e coordinate da Carpicomix! con il patrocinio del Comune e la collaborazione di numerosi soggetti pubblici e privati. Un modo non rituale di ricordare il 70esimo anniversario della nostra Carta Costituzionale, attraverso eventi che si svolgeranno dal 12 al 21 ottobre a

Palazzo dei Pio e negli spazi degli istituti culturali, in pieno centro storico. Buon compleanno Costituzione!, che gode del fattivo sostegno di Cmb e Coop Alleanza Promotore e coordinatore con il Patrocinio 3.0, propone in tutto una quindicina di appuntamenti: mostre, concerti, incontri, letture, proiezioni, presentazioni di volumi e perfino una ciclo-escursione.

Si inizia venerdì 12 ottobre alle ore 21 all’Auditorium della Biblioteca multimediale Loria con l’history telling musicale dello storico Giovanni Taurasi insieme a Francesco Grillenzoni e Stefano Garuti, voce, chitarra e fisarmonica del gruppo di combat folk dei Tupamaros dal titolo Dalla notte all’alba della democrazia: nell’Auditorium sarà allestita anche la mostra Sandro Cabassi 1925-1944. Immagini inedite, storie e memorie a cura di Laura Cristina Niero e Claudio Silingardi con la collaborazione di Daniela Garutti. Al termine dell’history telling ci si sposterà al prospiciente circolo Mattatoyo per il concerto di Max Collini.

Sabato 13 ottobre poi inaugurerà la mostra fotografica Obiettivi sulla Costituzione (ore 10, Sala Estense di Palazzo dei Pio) e alle ore 11 alla Sala delle Vedute invece si terrà la Lezione magistrale di Guido Melis dell’Università La Sapienza di Roma su Costituzione e dintorni. Alle ore 18.45 Melis presenterà poi assieme a Giuliano Albarani alla Libreria La Fenice di via Mazzini il suo volume La macchina imperfetta. Immagine e realtà dello Stato fascista Alle ore 16 invece è prevista l’inaugurazione della mostra del fumettista ed illustratore Ro Marcenaro, sui primi 54 articoli della nostra Costituzione (Cortile d’onore di Palazzo dei Pio).



Il programma come detto proseguirà fino al 21 ottobre prossimo.

Per l’elenco completo delle iniziative consultare il sito www.carpidiem.it.