Rievocazioni, Modena festeggia il 361° compleanno della Duchessa Maria Beatrice d'Este

Si svolgerà sabato 19 ottobre 2019, dalle ore 16 alle ore 18, in Piazza Roma a Modena, la celebrazione del 361° compleanno della Duchessa Maria Beatrice d’Este (Mary of Modena), nata a Modena e l’unica italiana a salire sul trono d’Inghilterra, nel 1585.

La rievocazione, dal titolo “Buon Compleanno Mary!”, che si svolgerà tra visite guidate e cortei storici, si colloca all’interno di un ciclo di iniziative dedicate alla divulgazione storica della figura di Mary of Modena e alla promozione del territorio, organizzate dall’Associazione Viceversa e Club per l’Unesco di Modena e con il patrocinio del Comune di Modena. Si ringrazia la disponibilità dell’Accademia Militare di Modena. L’evento si avvale della collaborazione di Modenamoremio e delle associazioni Terra e Identità, Ucim, Salotto Culturale Aggazzotti, Distretto Culturale Abate Road 66, Dama Vivente di Castelvetro, La San Nicola di Castelfranco Emilia e il Circolo delle Danze Ottocentesche di Modena e il sostegno tecnico del Consorzio Marchio Storico dei Lambruschi Modena, Rosticceria La Pradella, Dolcem e Caffè Concerto.

Durante tutta la giornata di sabato 19 ottobre sono previste visite guidate gratuite nel centro storico alla scoperta della storia e dei luoghi legati alla figura di Mary of Modena con partenza in Piazza Roma. A guidare il gruppo Elena Bianchini Braglia, scrittrice e autrice della biografia di Maria di Modena, la Prof.ssa Alessandra Borghi e Laura Corallo. I gruppi saranno organizzati su prenotazione, a partecipazione gratuita. Sono previste due visite al mattino (ore 10 e ore 11) e due al pomeriggio (ore 16).

Alle ore 16 partirà la sfilata del corteo storico, a cura delle associazioni Dama Vivente, La San Nicola, il Circolo modenese della Società di Danza e il Gruppo Sbandieratori e Musici Maestà della Battaglia. Il corteo partirà da Piazza Grande con arrivo in Piazza Roma per i festeggiamenti con brindisi e offerta buffet di dolci. Per prenotare il tour guidato scrivere a queenmaryofmodena@gmail.com e clubunescodimodena@gmail.com