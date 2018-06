Buskers e street food nel weekend del Giugno Maranellese

Quarto fine settimana di appuntamenti con il “Giugno di Maranello”, la tradizionale kermesse organizzata dal Comune di Maranello e dal Consorzio Maranello Terra del Mito in collaborazione con le attività cittadine. Da venerdì 22 a domenica 24 in programma c’è il “Festival Busk&At”, tre giorni di buskers e food truck in Piazza Libertà. Venerdì si parte alle 18 con buon cibo, buona musica e intrattenimento per tutta

la serata, animazione e dj set e gonfiabili per bambini. Inoltre “Ballo ballo ballo da capo giro...” nell’area parcheggi del Direzionale Le Gallerie, in via Claudia con animazione e spettacolo di danza sportiva a cura di ASD Danzaland. Alle 20 animazione per bambini dai 3 agli 11 anni, alle 21 spettacolo di danza sportiva con ballerini internazionali. Sabato 23 e domanica 24 il festival prende il via alle 12, inoltre sono previsti mercatini dell'ingegno e dei commercianti e street food e gonfiabili per bambini.