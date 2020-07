"C’era una volta ad Hollywood" e "Judy" protagonisti al Supercinema Estivo

Tornano gli appuntamenti col Supercinema Estivo. Domenica 12 luglio alle 21.30 sarà la volta del film ispirato alla vita della diva Judy Garland. Opera di ispirazione teatrale, “Judy” di Rupert Goold, racconta l’ultimo periodo della vita della cantante e attrice protagonista de “Il mago di Oz”, quando le luci della ribalta sembrano lontane e quello che si vede è solo sofferenza. Interpretazione magistrale di Renée Zellweger, che per il ruolo ha vinto il premio Oscar come miglior attrice.

Mentre lunedì 13 luglio sul grande schermo all’aperto ci sarà “C’era una volta a … Hollywood”, l’ultimo film capolavoro di Quentin Tarantino, che torna a grande richiesta. Il regista racconta, attraverso le vicende di un attore e il suo stuntman, uno dei casi criminali più celebri degli anni Sessanta: l’omicidio di Sharon Tate, quando Hollywood ha perso la sua innocenza sotto i colpi del martello di Charles Manson e dei suoi adepti. Nel cast stellare Brad Pitt – che ha vinto l’Oscar come migliore attore non protagonista -, Leonardo Di Caprio, Margot Robbie ed Emile Hirsch.

Per il mese di luglio le proiezioni iniziano alle 21.30 e la biglietteria aprirà un’ora prima. Nel rispetto delle linee guida per contenere la diffusione del Covid-19, si potranno acquistare i biglietti anche online , le sedute saranno numerate e sarà obbligatorio indossare la mascherina per accedere e spostarsi in sala, evitare assembramenti durante ingresso, uscita e nelle code al bar. Specifiche istruzioni saranno messe a disposizione in sala. Per la seconda tranche di programma, fino al 31 luglio, il SuperCinema Estivo sarà aperto nelle serate di lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica. Il punto bar è gestito da Juta Cinemara e il controllo del rispetto delle norme vedrà il supporto di Avpa Croce Blu di Modena.

Il programma è consultabile sulla pagina Facebook SuperCinema Estivo Modena e sul sito Arci Modena