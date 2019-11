"C'era una volta il natale", letture e degustazione i tisane Tisanceutical

Si terrà sabato 30 novembre, alle ore 17.30, all’interno dei locali della parafarmacia Righetti di Modena (Via Arsenio Crespellani, 5), l’evento “C’era una volta il Natale”, un appuntamento gratuito, dedicato in prevalenza agli adulti, ma perfetto anche per i bambini. Durante l’evento sarà possibile degustare le miscele sfuse di tisane a marchio “TISANCEUTICAL”, marchio registrato dal dottor Andrea Righetti (anche titolare della parafarmacia), che da sempre considera la natura e quanto questa ha da offrire, come un ottimo alleato per mantenersi in salute.

“Le mie tisane contengono piante, fiori, frutti, spezie e tè pregiati che provengono da ogni parte del mondo”- spiega il dottor Righetti che aggiunge - “Una materia prima naturale, sapientemente miscelata e controllata, preparata in Italia per offrire, a chi la degusta, preziosi momenti di benessere e piacere. Per questo ritengo che regalare una tisana per Natale, sia un modo per dire a chi riceve il dono, che gli vuoi bene. Gli permetti di rivivere la magia del Natale ogni volta che sorseggi la tisana”.

E’ proprio a questo punto che il dottor Righetti, ha pensato che sarebbe stato ancor più bello poter regalare agli intervenuti un esperienza sensoriale ancora più magica, affiancando alla degustazione delle tisane la lettura delle favole, storie e fiabe che sono state selezionate appositamente per la serata affinché si crei una combinazione magica di odori e parole che rievochino la magia del Natale e della famiglia.

“Assieme a Marzia Di Sessa, giornalista professionista, autrice ed esperta di letteratura fantastica, abbiamo selezionato i titoli che saranno proposti nel corso dell’evento, così da alternare racconti brevi e profondi a quelli più divertenti e frivoli” racconta il dottor Righetti. Nella lettura si alterneranno Marzia Di Sessa e Davide Puccetti, attore professionista bolognese che ha calcato più 150 palchi italiani e al quale è affidato il gran finale!"

L’evento è gratuito ed è indirizzato a tutta la famiglia.