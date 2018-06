Gran finale per il Giugno di piazza XX Settembre, con lo psettacolo per i 25 anni del Festival Cabaret Emergente

Per concludere in bellezza la rassegna di spettacoli “Giugno in Piazza XX Settembre” organizzata da Modenamoremio, società di promozione del Centro Storico di Modena, domani sera Riccardo Benini e Guido De Maria presenteranno un esclusivo evento celebrativo per festeggiare il “25esimo compleanno del Festival Cabaret Emergente”.

Per questo importante anniversario, saranno tanti i comici protagonisti di questo imoperdibile show dalle 21.15: Giovanni D’Angella, Leonardo Fiaschi, Oscar Strizzi, Rita Pelusio, Andrea Fratellini, Andrea Vasumi e Andrea Ferrari. Ingresso gratuito.