Cardiochef , un incontro al Club La Meridiana per imparare a nutrire il cuore

Un'iniziativa che nasce con l’intento di divulgare il principio che l’alimentazione, strettamente correlata alle malattie cardiovascolari, è essenziale per lo stato di salute del cuore. Così Franco Ruggero ha definitivo la “CardioChef - Nutri il tuo cuore”, una cena/evento itinerante che giovedì 18 gennaio 2018, alle ore 20:00, si terrà presso il Club La Meridiana in Via Fiori, 23 a Casinalbo di Formigine ed il cui ricavato sarà devoluto all’associazione “Acuoreaperto” Onlus.

L'idea del tour è nata grazie al cardiologo nutrizionista Davide Terranova e allo stesso chef Franco Ruggero. La certezza che è possibile prevenire, curare e talvolta regredire dalle malattie cardiovascolari, semplicemente cambiando il tipo di alimentazione è un’ancora alla quale ci possiamo aggrappare per poter provare a migliorare la nostra alimentazione e di conseguenza il nostro stile di vita. Durante la serata verranno illustrati gli obiettivi che ognuno dovrebbe conoscere nella gestione della propria alimentazione, al fine di prevenire le malattie cardiovascolari.

«Sarà nostra cura - dicono gli ideatori - rispondere a qualsiasi domanda dei partecipanti, così da realizzare una conviviale serata a tavola e non una “lezione” di alimentazione e salute».

Per l’occasione l’ingresso è aperto anche agli esterni ed è obbligatoria la prenotazione al numero: 3336715983 (Elena).